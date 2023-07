Open-Air-Konzert Wilhelmsplatz Heidelberg: Verkehrssperrung im Veranstaltungsbereich von 22. bis 24. Juli

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt findet am Sonntag, 23. Juli 2023, das alljährliche Open-Air-Konzert statt. Aus diesem Grund müssen der Wilhelmsplatz sowie der angrenzende Veranstaltungsbereich in der Kaiserstraße von Samstag, 22. Juli 2023, 7 Uhr, bis Montag, 24. Juli 2023, 18 Uhr, für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Die östliche Randstraße des Wilhelmplatzes wird am Sonntag, 23. Juli 2023, gesperrt. Zur Freihaltung der Verkehrsfläche sowie des Rettungsnotweges wird auf dem Wilhelmsplatz und um den Platz herum, in der östlichen Randstraße des Wilhelmsplatzes sowie in der Kleinschmidtstraße im Abschnitt Kaiser- und Wilhelmstraße am Veranstaltungstag ab 7 Uhr ein absolutes Haltverbot angeordnet.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail