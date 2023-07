Weinheim – Volker Jäger mit dem Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverband in Bronze ausgezeichnet

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich der Jahreshauptversammlung der Weinheimer Feuerwehr, wurde Volker Jäger in seiner Funktion als stellvertretender Feuerwehrkommandant verabschiedet und mit dem Ehrenkreuz ausgezeichnet.

[RM] Bei der Jahreshauptversammlung stellte der bisherige stellvertretende Feuerwehrkommandant Volker Jäger nach 15 Jahren Amtszeit seine Funktion zur Verfügung. Volker Jäger begann seine Feuerwehr-Kariere im August 1977 bei der Jugendfeuerwehr und wechselte 1982 in die aktive Einsatzabteilung. Der Oberflockenbacher setzte sich fortan für die Bürger seines Ortsteils und der Stadt Weinheim ein. Von 2003 bis 2021 war er stellvertretender Abteilungskommandant der Abteilung Oberflockenbach und war seit 2008 der stellvertretende Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim. Feuerwehrkommandant Bernd Meyer dankte Volker Jäger für seine 15-jährige Amtszeit, die gerade in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist. 365 Tage im Jahr nicht nur seinen regulären ehrenamtlichen Feuerwehrdienst zu absolvieren, sondern zusätzlich zu dem schon sehr zeit-, einsatz, und übungsintensiven Dienst noch viele zusätzliche Termine über so einen langen Zeitraum wahrzunehmen, ist eine enorme Leistung. Als Einsatzleiter vom Dienst erlebte Volker Jäger tragische, aber auch schöne Moment und kuriose Einsätze. Neben den Einsätzen kümmerte sich Volker Jäger vorbildlich um die Belange aller Feuerwehrabteilungen. In seiner Amtszeit konnte der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oberflockenbach realisiert werden. Diese Leistung wurde auch vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverband Rhein-Neckar Silvio Schädel gewürdigt. In seiner Laudatio dankte Schädel Volker Jäger für seinen Einsatz, sein Fachwissen und seine Erfahrungen, die er auch bei besonderen Situationen einbrachte. Eine der größten Herausforderungen war die Leitung der Weinheimer Feuerwehr über mehrere Monate während der Vakanz des ehemaligen Feuerwehrkommandanten, nach dem Weggang von Feuerwehrkommandant Bernd Meyers Vorgängers. Parallel zu seinem Amt bei der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim war Volker Jäger auch bis 2020 Kommandant der Werkfeuerwehr Naturin und bildete dadurch eine wichtige Schnittstelle für die Kooperation und Zusammenarbeit mit der Werkfeuerwehr. Unter anerkennendem Beifall für seine Leistung wurde Volker Jäger vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverband Rhein-Neckar mit dem Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverband in Bronze ausgezeichnet.

Foto: / Text: Ralf Mittelbach