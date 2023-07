Landau – Nach Sekundenschlaf im Feld gelandet

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Leichte Verletzungen und einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen in Landau. Ein 23-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 04:30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Landesstraße 509 von Landau kommend in Richtung Offenbach. Am Kreisverkehr bei der Autobahnauffahrt Landau-Mitte, in Richtung Ludwigshafen, fuhr der 23-Jährige Verkehrsteilnehmer ungebremst über den Kreisverkehr und blieb im Feld beim Mitfahrerparkplatz stehen. Beim Überfahren des Kreisverkehrs wurde die Ölwanne des Fahrzeugs des 23-Jährigen aufgerissen, sodass Betriebsstoffe ausliefen. Das Fahrzeug wurde durch den Verkehrsunfall total beschädigt. Aufgrund des Auslaufens von Betriebsstoffen und zur Absicherung der Unfallstelle wurden die Feuerwehr und die Straßenmeisterei verständigt. Da der 23-Jährige angab, kurz eingeschlafen zu sein, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.