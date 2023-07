Mannheim – 66-Jähriger fällt Messenger-Betrug zum Opfer

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, um 14 Uhr erstattete ein 66-Jähriger beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau Anzeige wegen Betrugs. An den Tagen zuvor hatte er eine WhatsApp-Nachricht von einer ihm unbekannten Nummer erhalten, welche vermeintlich von seinem Sohn stammte. Der angebliche Sohn teilte in der Nachricht mit, eine neue Handynummer zu besitzen und forderte im weiteren Verlauf des Chats den 66-Jährigen auf, mehrere Geldbeträge zu überweisen. Dem vermeintlichen Sohn gelang es so, mehrere tausend Euro im vierstelligen Bereich zu erlangen.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Weitere Aufforderungen von insgesamt fast 8000 EUR zu überweisen, schlugen aufgrund eines aufmerksamen Mitarbeiters bei der Bank fehl. Die Überweisungen wurden seitens der Bank abgelehnt, weshalb kein weiterer Schaden entstand. Wie sie sich, ihre Verwandten und Freunde schützen können, erfahren sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/