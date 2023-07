SV Waldhof Mannheim verpflichtet Außenbahnspieler Samuel Abifade

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Waldhof Mannheim 07 hat sich die Dienste von Samuel Abifade gesichert. Samuel Abifade verbrachte die vergangene Spielzeit beim SV Meppen und stand in 23 Spielen auf dem Rasen. Dabei erzielte Abifade gegen den SV Waldhof Mannheim drei Tore in einem Spiel. Der 23-jährige offensive Außenbahnspieler ist in Braunschweig aufgewachsen. Bei der heimischen Eintracht verbrachte Abifade seine Jugendzeit. Über Stationen in Wolfsburg und Lübeck landete der Offensivspieler im Emsland. Nun wird er für den SV Waldhof Mannheim auf Torejagd gehen.

„Samuel ist ein Spieler mit sehr guter Geschwindigkeit, gepaart mit gutem offensiven 1 gegen 1 und mit ausgeprägten physischen Attributen. Auch er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung und wir sehen bei ihm noch Entwicklungsspielraum für die Zukunft. Seine Abschlussstärke, die er im Spiel gegen uns unter Beweis gestellt hat, erhoffen wir uns künftig des öfteren. Wir freuen uns, dass wir Samuel jetzt in unsere Mannschaft integrieren können, sodass er einen Großteil der Sommervorbereitung mit der Mannschaft absolvieren kann”, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07.

„Ich möchte mich bei den Verantwortlichen des SV Waldhof Mannheim 07 bedanken. Sowohl mit Tim Schork als auch mit Rüdiger Rehm hatte ich Gespräche, die mich schlussendlich davon überzeugt haben, in die Kurpfalz zu wechseln. Auch die Aussicht vor dieser einzigartigen Kulisse im Carl-Benz-Stadion zu spielen reizt mich sehr. Jetzt gilt es anzupacken und mich im Training mit guten Leistungen in die Mannschaft einzufinden”, so Simon Abifade bei seiner Vertragsunterzeichnung.

Samuel Abifade wird beim SV Waldhof Mannheim mit der Rückennummer 17 auflaufen.