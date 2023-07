Achtung! Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter an Haustüren in Heidelberg unterwegs – Hinweis: Die Stadtwerke betreiben keine Haustürgeschäfte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Kunden der Stadtwerke Heidelberg berichten immer wieder einmal, dass sich Personen am Telefon oder an der Haustür als Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg ausgeben und sich nach der Stromrechnung erkundigen bzw. vorgeblich günstigere Verträge anbieten. Dies ist auch aktuell wieder der Fall – dieses Mal in Eppelheim.

Die Stadtwerke Heidelberg verzichten bewusst auf Haustür- und Telefongeschäfte. Die Stadtwerke Heidelberg empfehlen, Zählernummern, Vertrags- oder Kontoangaben nicht telefonisch an Fremde weiterzugeben und auch keinesfalls Verträge an der Haustür zu unterschreiben. Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg kommen lediglich zum Zählerablesen, als Monteur oder im Zusammenhang mit Baustellen zu Kunden. Sie rufen auch nicht an, um ihre Produkte am Telefon zu bewerben.

Kostenlose Servicenummer zur Sicherheit

Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg können sich als solche ausweisen. Wer dennoch unsicher ist, sollte sich den Namen notieren und sich unter der kostenlosen Servicenummer 0800 513 513 2 vergewissern, ob es sich wirklich um einen Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg handelt. Unter dieser Telefonnummer nehmen die Stadtwerke auch gerne Hinweise zu auffälligen Geschäftsgebaren entgegen. Denn nur durch Meldungen von Betroffenen können andere gewarnt werden. Wichtig ist, den Namen des Anrufers bzw. des Besuchers und den Firmennamen zu notieren, um den Vorfall weiterverfolgen zu können.

Widerruf: Schnell handeln

Für den Fall, dass bereits ein ungewollter Vertragsabschluss zustande gekommen ist, sollten Verbraucher schnell reagieren. Denn sie haben nur zwei Wochen das Recht, von diesem Vertrag zurückzutreten. Dazu reicht ein formloses Widerrufsschreiben, das direkt an den Anbieter geht, von dessen Vertrag man zurücktreten möchte.

Verbraucherschutztipps

Die Stadtwerke Heidelberg geben unter www.swhd.de/verbraucherschutz weitere Verbrauchsschutztipps.