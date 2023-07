DLRG rettet 5-jähriges Kind aus Badeweiher in Neuhofen

Neuhofen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 5-jähriges Kind spielte am Wochenende in der Flachwasserzone des Badeweihers in Neuhofen mit seiner Taucherbrille im Wasser. Durch die wiederholten lauten Rufe der Mutter an das Kind wurde die Wachmannschaft aufmerksam und eilte zu dem auf dem Wasser nur noch treibenden Kind. Ein in der Nähe befindlicher Badegast erkannte die Situation ebenfalls und konnte das bewusstlose und nicht mehr ansprechbare Kind zuerst greifen und in Richtung Ufer zu den Rettungskräften bringen. Als die Helfer, während des Transportes in die Wachstation, es durch Schläge auf den Rücken geschafft hatten, das Wasser wieder aus der Lunge des Kindes zu befördern, setzte die Atmung glücklicherweise spontan wieder ein.

Das Kind und die Mutter wurden bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes durch die Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Neuhofen in der Wachstation betreut und versorgt und anschließend dem Notarzt übergeben.

Die DLRG bittet alle Eltern Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt im Wasser, auch nicht im Flachwasserbereich spielen zu lassen. Das Ertrinken von Menschen kann sehr unauffällig und geräuschlos erfolgen. Aufsichtspersonen sollten immer dicht bei ihren im Wasser spielenden Kindern sein und sie sehr aufmerksam beobachten. So können wir alle auch weiterhin unbeschwerte Badetage bei den hochsommerlichen Temperaturen genießen.

