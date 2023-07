Trickdiebe erbeuten Bargeld und Goldschmuck in Ludwigshafen-Mitte

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Unter dem Vorwand, dass es Probleme mit einer Wasserleitung geben würde, gelangte ein Trickdieb am 07.07.2023 gegen 10:00 Uhr in die Wohnung einer 75-jährigen Frau in der Wredestraße. Der unbekannte Täter begab sich mit der Geschädigten in das Badezimmer, während ein weiterer Täter unbeobachtet in die Wohnung gelangen konnte. Erst im Nachgang stellte die Seniorin das Fehlen von Bargeld und Goldschmuck fest. Der Schaden beläuft sich hierbei auf etwa 3000 EUR. Seien sie misstrauisch und lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung, wenn sie keinen Termin mit einem Handwerker vereinbart haben. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

