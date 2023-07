Heute präsentiert der SV Waldhof Mannheim sein neues Heimtrikot für die Saison 2023/24 – Design mit Spannung erwartet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In dieser Saison dreht sich in Sachen Design alles um die Raute. Die Form des SVW-Logos war die Grundlage der Muster auf Heim- und Auswärtstrikot des SV Waldhof Mannheim. Zur Saison 2023/24 werden die „Buwe” im heimischen Carl-Benz-Stadion in einem sehr innovativen Streifendesign, dass auf der Logoraute aufgebaut ist, auflaufen. Das Heimtrikot wurde in den klassischen Vereinsfarben blau und schwarz gehalten. Einzigartig in allen Designs ist die Liebe zum Detail. Jedes Trikot wurde auf die Wünsche des Vereins zugeschnitten und so wurden Symbole und Details der Designs gemeinsam entwickelt und in die Trikots eingearbeitet. Der “Buwe”-Schriftzug ziert abschließend den Nacken aller Trikots.

„Individuell und mit viel Liebe zum Detail haben wir versucht ganz viel SVW in die Trikotgestaltung jedes einzelnen SV Waldhof Mannheim Trikots einzuarbeiten. Die einzigartige DNA dieses Kultclubs soll spürbar werden. Das war den Vereinsverantwortlichen ebenso wichtig wie unserem Designteam. Darüber hinaus setzen wir durch den Einsatz nachhaltiger Materialien, insbesondere durch die Verwendung von recyceltem Polyester in unserer ‘For the Planet’-Serie, einen weiteren positiven Impuls.”, sagt Melanie Steinhilber, Director Markets und Mitglied der Geschäftsleitung der uhlsport GmbH.

„Wir freuen uns sehr, dass wir seit dieser Saison mit uhlsport einen Partner gefunden haben, der unsere Wertvorstellungen zu 100 Prozent abdeckt. Ich glaube wir haben in dieser Saison drei wirklich tolle Trikots gefunden, in denen wir in der Saison 23/24 an den Start gehen werden. Auch durch die hochwertige Qualität der neuen Trikots bin ich davon überzeugt, dass das Trikot sowohl im Stadion als auch in den Straßen Mannheims und der Rhein-Neckar-Region seinen Platz finden wird”, so Markus Kompp, Geschäftsführer der SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH.

Im Sinne der Nachhaltigkeit beteiligt sich uhlsport an einer Spendenaktion vom SVW: Für jedes verkaufte Trikot spenden sie jeweils 1€ an das Projekt “Sports for Future”. Mit dieser Initiative unterstreichen beide Partner ihr Engagement für den Umweltschutz und ihre Verantwortung gegenüber künftigen Generationen.