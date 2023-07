Aktionsbündnis “Jetzt gilt’s” lädt zu Kundgebung für OB-Kandidat Riehle

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Aktionsbündnis “Jetzt gilt’s” lädt am Samstag, 8.7.2023, zu Livemusik und Reden zur OB-Wahl ein.

Die Kundgebung findet in der Max-Joseph-Straße in der Neckarstadt-Ost statt.

Musik: Gero Fei (Drums/Voc), Blacky P. Schwarz (Keys/Voc), Markus Sprengler (Voc) und Gäste

Statements aus Kultur, Politik, Sozialem, Moderation Frauke Heß.

