Wandkunst schmückt komplette Passage zwischen Ludwigstraße und Volkshochschule Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein weiteres Wandkunstwerk wurde im Rahmen des Förderprogramms Innenstadt Impulse im Umfeld der Ludwigstraße fertiggestellt. Innerhalb von sechs Tagen gestaltete Künstler Sebastian Müh gemeinsam mit seinem Assistenten Felix Kapper ein Mural, das sich über die komplette Länge der Passage zwischen Ludwigstraße und der Volkshochschule erstreckt.

Christoph Keimes, Geschäftsführer der LUKOM ergänzt: „Die Auswahl des Künstlers erfolgte in Abstimmung mit René Zechlin, dem Direktor des Wilhelm-Hack-Museums. Das Projektmanagement übernahm das Büro Quaer. Es ist sehr erfreulich, dass sich in unserer Stadt immer wieder auf kurzen Wegen Möglichkeiten für kreative Kooperationen zur Realisierung unterschiedlichster gemeinsamer Projekte ergeben.“

“Mit meinen abstrakten kubistischen Formen habe ich direkt auf die Architektur und die Lichtverhältnisse reagiert. Das Sonnenlicht lässt je nach Einfall das Werk immer wieder neu erscheinen“, erläutert der Künstler, der derzeit noch an Akademie der bildenden Künste in Stuttgart studiert, und weiter: „Auch eine Besonderheit waren die Rillen in der Wand, die auf der einen Seite ein erstaunliches Schattenspiel hervorrufen und dem Werk eine besondere Struktur verleihen, auf der anderen Seite ein mühsames Vorgehen mit dünnem Pinsel abverlangen, um die Kanten mit Hand zu ziehen.” Fertiggestellt wurde die Wandkunst am 27. Juni.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir auch dieses ansprechende Kunstwerk aus Landesmitteln über das Förderprogramm Innenstadt Impulse finanzieren und so einen weiteren Beitrag zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt leisten konnten“, erläutert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Auf dem Bild v.l.n.r.: Christoph Keimes, Jutta Steinruck, Sebastian Müh, Felix Kapper, Andreas Heinrich, Delia Rothas, Yann Fürst

Foto: Markus Lemberger