Speyer – E-Fahrrad Marke Eigenbau führt zu Anzeigen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 04.07.2023 gegen 23:00 Uhr stellten Beamte der Polizei in Speyer einen 49-jährigen Mann auf seinem Fahrrad in der Waldseer Straße fest. Aufgrund der offensichtlich baulichen Veränderungen wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Rad war ein selbstgebautes Elektrofahrzeug ohne Kennzeichen. Bei einer Überprüfung auf einem Rollenprüfstand stellten die Beamten fest, dass das Rad eine Höchstgeschwindigkeit von 40/ km/h aufweist. Der 49-Jährige konnte weder eine Versicherung noch eine Fahrerlaubnis vorweisen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One