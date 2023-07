Arbeiten an Gasmitteldruckleitung in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Die TWL Netze GmbH führt am Donnerstag, 6. Juli 2023, Arbeiten an einer Gasmitteldruckleitung in der Bremserstraße, Stadtteil Friesenheim, durch. Hierfür ist es notwendig, ein Fackelrohr zu stellen. Dabei handelt es sich um eine Routinemaßnahme; eine Gefahr für die Bürger besteht nicht.

Die Leitungsarbeiten erfolgen am Donnerstag, 6. Juli 2023, zwischen 7:00 und 15:00 Uhr. Im Rahmen der Baumaßnahme wird in der Bremserstraße, Ecke Leuschnerstraße überschüssiges Gas über ein sogenanntes Fackelrohr kontrolliert abgebrannt. Dabei kann es zu einem Feuerschein kommen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass in der näheren Umgebung ein leichter Gasgeruch auftritt. Alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen; eine Gefahr für die Bürger besteht durch die Leitungsarbeiten nicht. Die Gasversorgung der TWL-Kunden wird nicht beeinträchtigt.

TWL Netze bittet um Verständnis und darum, die mit der Maßnahme verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Quelle: TWL Netze GmbH