Heppenheim – Einbruch in Firma

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Büro einer Firma in der Hunsrückstraße geriet in der Nacht zum Samstag (01.07.), gegen 2.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich durch eine aufgehebelte Tür zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten anschließend sämtliche Büroräume. Den ungebetenen Besuchern fiel Geld in die Hände. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

