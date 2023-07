Anmeldeschluss fürs Ferienprogram des Pumpwerks Hockenheim

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Anmeldeschluss fürs Ferienprogram! Auch in diesem Jahr freut sich das Ferienprogramm der Hockenheimer Vereine, Firmen und Institutionen auf zahlreiche Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Eine unverbindliche Anmeldung ist noch bis Sonntag, den 9. Juli 2023, um 22 Uhr unter www.hockenheim.feripro.de möglich. Um 22 Uhr schließt das Anmeldeportal. Die Plätze werden am folgenden Montag, den 10. Juli 2023 ausgelost. Wer sich eingetragen hat, erhält eine Benachrichtigung darüber, an welchen Veranstaltungen teilgenommen werden kann und an welcher leider nicht. Restplätze können von Donnerstag, den 13. Juli 2023, ab 17 Uhr, bis Sonntag, den 16. Juli 2023, um 22 Uhr nachgebucht werden.

Unter www.hockenheim.feripro.de finden interessierte Familien auch das komplette Programm des Ferienprogramms. Es ist zu beachten, dass für die verschiedenen Veranstaltung jeweils unterschiedliche Gebühren anfallen. Diese bezahlt man gesammelt, wenn man den Ferienpass im JUZ abholt. Die Ferienpässe können von Dienstag, den 18. Juli 2023 bis Donnerstag, den 20. Juli 2023 jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr im JUZ am Aquadrom, (Arndstraße 5, 68766 Hockenheim) abgeholt und bezahlt werden. Der Ferienpass erhält seine Gültigkeit erst, wenn die entsprechenden Veranstaltungen als bezahlt markiert sind.

Organisiert wird das Ferienprogramm über das Team des Familienzentrums im Pumpwerk. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen bei Fragen und Anliegen gerne per Mail an familienzentrum@hockenheim.de oder telefonisch unter 06205 21-1500 zur Verfügung.

Fotos: Ferienprogramm Pumpwerk (Archiv, mrn-news.de)