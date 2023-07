Speyer – Randalierer leistet Widerstand

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr wurde der Polizei in Speyer mehrfach ein Mann gemeldet, der in der Straße Am Nonnebach Anwohner beleidigen würde. Zudem habe er den Zeugen gedroht sie abzustechen. Vor Ort wurde der 48-jährige Mann von der Polizei angetroffen. Dieser gab sich wie gemeldet aggressiv, schien alkoholisiert und beleidigte alle umstehenden Personen. Während der polizeilichen Maßnahme bedrohte und beleidigter er auch mehrfach die Beamten. Als er zudem ankündigte zu flüchten, brachten die Polizisten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei trat der 48-Jährige um sich und schrie nach Hilfe. Hierbei zog der Mann sich eine leichte Schürfwunde zu. Ihm musste eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden, da er fortwährend um sich spuckte. Der Mann wurde schließlich dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Er muss sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Bedrohung und Beleidigung strafrechtlich verantworten. Glücklicherweise blieben sowohl die eingesetzten Polizisten als auch Anwohner unverletzt. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 0,57 Promille.

