Ludwigshafen – WICHTIGE KORREKTUR – Ungeklärter Todesfall – 27-jähriger leblos in Wohnung aufgefunden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend, 26.06.2023, gegen 18.00 Uhr, wurde ein 27-Jähriger aus Ludwigshafen-Gartenstadt tot in seiner Wohnung gefunden. Auf Nachfrage teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit, dass der Fundort des Leichnams in Mundenheim gewesen sei. Des Weiteren informierte die Polizei, dass der 27-jährige reanimiert wurde und im Krankenhaus verstorben ist. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung, dass diese angeführten Punkte, die auf MRN-News veröffentlicht wurden, nicht der Tatsache entsprechen, hat die Polizei nach Rücksprache ihre Informationen korrigiert.

Der Fundort des am Montagabend, 26.06.2023, gegen 18.00 Uhr, aufgefunden Toten 27-Jährigen, war nicht im Stadtteil Mundenheim, sondern in der Gartenstadt. Zudem war die Reanimation leider erfolglos, so dass der junge Mann in der seiner Wohnung verstarb und nicht wie berichtet im Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur konkreten Todesursache aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.

MRN-News wird die Fehlinformationen löschen und möchte sich in aller Form entschuldigen.

