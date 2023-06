Weinheim – Unfall – 25.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverstoß

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Brücken statt Mauern bauen – in Anlehnung an ein Zitat von Isaac Newton eröffnete Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler am heutigen Donnerstag, 29. Juni 2023 die Fahrrad- und Fußgängerbrücke am Priesterseminar in Speyer. Nachdem der Stadtteil Speyer-Süd im Jahr 2017 in das Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt im Quartier“ – zuvor als Programm „Soziale Stadt“ bekannt – ... Mehr lesen »