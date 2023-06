Speyer – Radfahrerin stürzt in der Schützenstraße – Zeugen gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 29.06.2023 gegen 10:30 Uhr befuhr eine 60-Jährige auf ihrem Fahrrad die die Schützenstraße aus Richtung Landauer Straße kommend in Richtung Obere Langgasse. Auf Höhe des Schützengartens kam die Dame zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Die Frau konnte sich bei der Unfallaufnahme nicht mehr an den genauen Unfallhergang erinnern. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

