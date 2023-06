Gerolsheim – Fahrt endet am Grundstückszaun

Gerolsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 29.06.2023 gegen 22:00 Uhr fuhr ein 50-jähriger VW-Fahrer mit seiner 50-jährigen Beifahrerin von Heßheim nach Gerolsheim. Am Ortseingang Gerolsheim kam dieser mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Verkehrszeichen und eine Grundstücksmauer und kam schlussendlich an einem Grundstückszaun zum Stillstand.

Durch die Beamten konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 50-Jährigen einen Wert von 1,77 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 36.000 EUR. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

