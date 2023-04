Speyer – Lisa Marie Schweizer vom AV 03 Speyer gewinnt Bronzemedaille bei der EM

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Gewichtheberin Lisa Marie Schweizer vom AV 03 Speyer e. V. hat bei der Europameisterschaft in Jerewan/Armenien die Bronzemedaille gewonnen. Die 27-jährige Polizeikommissarin belegte in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm den dritten Platz im Reißen. Für die deutsche Gewichtheber-Mannschaft ist es die zweite Bronzemedaille nach Max Lang vom AC Mutterstadt. Lisa Marie Schweizer wurde am 18. Juli 1995 in Schwedt an der Oder geboren und hebt seit Ende des Jahres 2020 für den AV 03 Speyer, davor war sie zwei Jahre beim AC Mutterstadt im Einsatz. Weitere Informationen über die Gewichtheber vom AV 03 Speyer e. V. gibt es unter www.av03speyer.de.

Text: Michael Sonnick