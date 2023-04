Landau – Große Verbesserung für den Autoverkehr – Bauarbeiten am Landauer Schlösselknoten auf der Zielgeraden – Abschluss der gesamten Umbaumaßnahme und Freigabe für den Verkehr am Dienstag, 25. April

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Gute Nachrichten für Autofahrerinnen und Autofahrer: Die Baustelle an der Landauer Schlössel-Kreuzung geht auf die Zielgerade. Nach dem Einbau des lärmoptimierten Asphalts steht an der vielbefahrenen Kreuzung in der Innenstadt nur noch der letzte Feinschliff aus – also die Markierungsarbeiten und das Programmieren der Ampelanlagen. Wie geplant und bereits angekündigt, kann der neu gestaltete Schlösselknoten am Dienstag, 25. April, für den Verkehr freigegeben werden. „Wir freuen uns sehr, dass die zweitwichtigste Kreuzung Landaus, die täglich von bis zu 28.000 Fahrzeugen genutzt wird, in wenigen Tagen wieder in Betrieb genommen werden kann“, betont Verkehrsdezernent Lukas Hartmann. „Wir wissen, dass das Jahr der Umbauarbeiten und insbesondere die Zeit der Vollsperrung keine leichte für die Autofahrerinnen und Autofahrer in unserer Stadt war.“ Umso erfreulicher sei es, dass die umgebaute Kreuzung durch verschiedene Maßnahmen deutlich leistungsfähiger sei als zuvor. „Ein echter Gewinn für alle Autofahrenden – und auch für die Anwohnenden“, so Hartmann. Mit der Verbesserung des Verkehrsflusses und des Einbaus des sogenannten Flüsterasphalts würden auch Lärm und Abgase künftig verringert.

Was ändert sich konkret am Schlösselknoten? Insbesondere die nach links abbiegenden Fahrzeuge haben den Verkehrsfluss sowohl im Kreuzungsbereich als auch im Einmündungsbereich der Cornichonstraße in der Vergangenheit erheblich behindert.

Zur Verbesserung gilt künftig:

• Aus der Weißenburger Straße (von Norden kommend) kann nicht mehr links in die Cornichonstraße abgebogen werden. Eine Einfahrt in die Cornichonstraße ist nur noch von Süden möglich.

• Aus der Weißenburger Straße (von Süden kommend) ist das Linksabbiegen in die Schlossstraße (Richtung Bahnübergang) nicht mehr möglich. Die Zufahrt von Süden erfolgt über die Zweibrücker Straße vor dem Bahnübergang.

In beiden Fällen werden die Linksabbiegespuren durch eine zusätzliche Geradeausspur in die Xylanderstraße ersetzt. So soll der Verkehrsfluss stadteinwärts verbessert werden. Alle weiteren Neuregelungen des Verkehrs für eine noch leistungsfähigeren und verkehrssichereren Schlösselknoten finden sich auf der städtischen Internetseite unter www.landau.de/schlösselknoten.

Quelle: Stadt Landau