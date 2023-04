Heidelberg – Brückenwerfer auf der B37 – Auto beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Großes Glück hatte ein 41-jähriger Ford-Fahrer, der am Mittwoch, gegen 15 Uhr, auf der B37 von Ladenburg in Richtung Heidelberg unterwegs gewesen war. Auf der Brücke des Wieblinger Weges sah der Mann zwei Personen stehen, eine davon trug weiße Oberbekleidung mit Kapuze. Kurz bevor er die beiden passierte, hörte der Fahrer plötzlich zwei Knallgeräusche. Als er kurz darauf sein Auto auf Schäden hin untersuchte, bemerkte er auf dem Dach und der Motorhaube zwei kleine Dellen. Was genau den Schaden verursachte, ist derzeit noch nicht bekannt. Zum Glück wurde durch die Wurfgeschosse niemand verletzt, aber es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von knapp 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221/3418-0, zu melden.

