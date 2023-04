Heppenheim – Freibad öffnet am 1. Mai

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Heppenheimer Freibad öffnet am 1. Mai

Die Badesachen können gepackt werden: Die Freibadsaison in Heppenheim startet am 1. Mai bis voraussichtlich zum 15. September. Eine Neuheit ab dieser Saison ist die Bezahlung per EC-Karte.

Der Kartenvorverkauf findet von Mittwoch, 26.04.2023 bis einschließlich 29.04.2023 in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr direkt an der Schwimmbadkasse statt. Die Saisonkarten aus dem Vorjahr können aktiviert und weiterhin genutzt werden. Für Neuausstellungen liegen Antragsformulare an der Kasse aus oder können auf (www.heppenheim.de/leben-in-heppenheim/schwimmbad/) heruntergeladen werden. Ein Passfoto ist dabei erforderlich (bei Familien für jedes Familienmitglied).

Schwimmkurse werden wieder durch die Schwimmmeister angeboten. Die Anmeldung erfolgt direkt an der Freibadkasse. Nähere Informationen, wie Uhrzeit oder Kursgebühren etc. können dem Aushang im Freibad entnommen oder an der Kasse bzw. direkt bei den Schwimmmeistern erfragt werden

Die Öffnungszeiten entsprechen denen früherer Jahre. Das Bad ist täglich von 08:00 – 20:00 Uhr geöffnet, Einlass bis 19:15 Uhr. Da die Aufsicht für das Frühschwimmen nicht gewährleistet werden kann, wird die Möglichkeit diese Saison nicht angeboten.

Die Stadtwerke haben für das große Schwimmbecken eine Beckenabdeckung bestellt. Diese dient während der Nacht zur Temperarturerhaltung im Becken, wodurch Energie eingespart werden kann. Die Lieferung der Beckenabdeckung wird im Mai erwartet. Aufgrund der Montage am Becken, muss das Schwimmbad für einen Tag geschlossen werden. Der genaue Termin hierfür wird in der Presse und auf der Homepage rechtzeitig bekannt gegeben.

Quelle Heppenheim

Foto MRN News Archiv