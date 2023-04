Weinheim – Ein Frühling voll exotischer Pracht Am 23. April bietet Weinheim wieder eine fachkundige Führungen durch den Exotenwald an

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Besonders im Frühling, wenn der Wald aufblüht und es überall sprießt und duftet, ist der Weinheimer Exotenwald besonders spannend – ein exotisches Naturerlebnis in voller Pracht. Dort wo die Exoten stehen, nahe am Weinheimer Schlosspark, wird es früher Frühling als anderswo. Die frühlingshaften Temperaturen an der Bergstraße lassen in den Pflanzen schon die Säfte fließen. Der Wald entfaltet sich gerade in seiner ganzen exotischen Pracht. Aufmerksame Beobachter können es bei der nächsten Führung durch den Weinheimer Exotenwald am Sonntag, 23. April, verfolgen. Der Weinheimer Stadtführer und Naturexperte Dietmar Spicker kann die Teilnehmer auf die ersten Frühlingsboten hinweisen. Dietmar Spicker bietet die Begehungen durch den wildromantischen Forst an, in dem rund 140 verschiedene Baumsorten aus aller Herren Länder stehen. Unter anderem wachsen im Exotenwald, der sich gleich an den Weinheimer Schlosspark anschließt, Mammutbäume, die eigentlich in Nordamerika beheimatet sind. Die ältesten Bäume sind fast 150 Jahre alt.

Auf rund 35 Hektar können weitere seltene Baumarten wie Chilenische Andentannen, japanische und nordamerikanische Magnolienbäume sowie kalifornische Flusszedern bewundert werden. Außerdem zeigt eine Waldhütte des Forstamtes exotische Holzarten in ihrer ganzen Vielfalt. Der Weinheimer Exotenwald wurde 1872 durch Christian Freiherr von Berckheim, dem damaligen Schlosshern, gegründet – also vor 151 Jahren. Der Exotenwald hat in jeder Jahreszeit seine Reize. Führungen können auch jederzeit für Gruppen gebucht werden unter tourismus@weinheim.de und 06201 / 82-610. Der Exotenwald ist auf begehbaren und gekennzeichneten Rundwegen jederzeit frei zugänglich. Eine Führung wird jeden letzten Sonntag im Monat angeboten. Treffpunkt ist immer am Brunnen im kleinen Schlosshof, die Dauer der Führung beträgt zwei Stunden, Kosten: 7 Euro pro Person. Nur mit Voranmeldung bei der Tourist-Information am Marktplatz, unter Telefon 06201 / 82-610 oder tourismus@weinheim.de.