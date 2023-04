Ladenburg – Räumung eines Biberdamms am Kandelbach/Bollweg

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ladenburg informiert, dass am Montag, den 17. April 2023, ein Biberdamm im Bereich des Kandelbachs – Nähe Bollweg 6 – nach Rücksprache und Zustimmung des Regierungspräsidiums sowie des örtlichen Biberberaters und dem Wasserrechtsamt entfernt wurde. Grund der Entfernung ist, dass der Damm schon länger nicht mehr durch den Biber gepflegt wird und zwischenzeitlich nicht-einheimische Nutria (Biberratten) durch den Wasserrückstau die benachbarte, freigelegte Böschung unterhöhlen. Durch diese Nutria-Bauten besteht die Gefahr eines Abrutschens der Böschung. In Deutschland ist der Biber streng geschützt, so dass auch für ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten (wie ihre Burg) Zugriffsverbote bestehen. Um den Konflikt zwischen Artenschutz und menschlichen Interessen zu entschärfen, setzt die Stadt Ladenburg auf ein gezieltes Bibermanagement. Das Bibermanagement betrachtet jeden Eingriff als Einzelfall.

So erfolgte dieser Rückbau in Rücksprache mit dem für Ladenburg zuständigen Biberberater Herrn Dr. Nährig sowie dem vom Regierungspräsidium beauftragten Biberberater Herrn Dr. Weinhold und dem Wasserrechtsamt (Landratsamt). Mit seiner Fachkompetenz ist Herr Dr. Nährig erster Ansprechpartner vor Ort und bietet unbürokratische, fachkompetente und praxisorientiere Beratung an. Gemeinsam mit der Stadt Ladenburg und den Betroffenen erarbeitet er Lösungsmöglichkeiten und bezieht – falls notwendig – den Biberberater des Regierungspräsidiums mit ein. Ziel ist, die Konflikte zwischen Mensch und Biber zu befrieden.