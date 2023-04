Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Ludwigshafen wurde am frühen Samstagmorgen Opfer eines Körperverletzungsdelikts. Eine bislang noch unbekannte Person schlug dem Mann mit einem Holzstück auf den Kopf, als dieser mit dem Fahrrad die Hauptstraße befuhr. Der 61 Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Der bislang noch unbekannte Täter befand sich in Begleitung einer fünfköpfigen Personengruppe, die sich nach der Tat in Richtung Kropsburgstraße entfernten.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die die Tat beobachteten und Hinweise zu der Personengruppe machen können. Die Tat ereignete sich am 15.04.2023, gegen 03:45 Uhr, in der Hauptstraße, in Höhe der Firma Giulini, unter der Brücke. Zur Tatzeit fuhren mehrere Fahrzeuge am Tatort vorbei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-963-2122 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.