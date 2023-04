Mannheim – Bundesgartenschau BUGA 23 wird heute feierlich eröffnet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am heutigen Freitag, den 14.04.2023 beginnt die Bundesgartenschau 2023 (BUGA 23) in Mannheim.Feierlich eröffnet wird die BUGA 23 um 11.00 Uhr im Beisein von Bundespräsident Steinmeier und Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann auf dem Spinelli-Gelände.

Bis 08.Oktober 2023 dauert das Groß-Event, das ein Ziel hat, sie will die Nachhaltigste Buga aller Zeiten werden. Neben Umweltschutz stehen Energie, Nahrungssicherung und Klimaschutz im Vordergrund.

Ein Höhepunkt der Buga 23 wird sicherlich, neben vielen attraktiven Programmpunkten, die Seilbahn werden, die das Spinelligelände mit dem Luisenpark verbindet.Die Fahrt mit der BUGA 23-Seilbahn ist in allen Eintrittskarten enthalten.

Eine Rekordmarke konnte schon gemeldet werden, acht Tage vor Eröffnung der BUGA 23 wurden schon 50.000 Dauerkarten und 86.000 Tageskarten verkauft.Die 50.000 Dauerkarte für die BUGA 23 hat am Mittwoch Janina Cammilleri gekauft! Michael Schnellbach, Geschäftsführer der BUGA 23 GmbH, und Martina Braun, Leiterin des Ticketing, überraschten sie am Luisenpark-Haupteingang mit einem Blumenstrauß.



Das die BUGA 23 nicht nur regional sehr interessant ist sondern auch überregional zeigt das große mediale Interesse, das ARD hat heute im MoMa bereits live von der BUGA 23 berichtet.

Quelle MRN-News

Foto BUGA 23