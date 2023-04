Speyer – SPRING DOCH! Theaterstück von Andri Beyeler für alle ab 6 Jahren

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Manchmal muss man einfach machen und sich was trauen, wie dieses Theaterstück

eindrucksvoll beweist, Alle, die im Sportunterricht eher zum Schluss oder gar als Allerletzte gewählt wurden oder werden, können vermutlich nachvollziehen, wie sich Lena regelmäßig fühlt. Doch an diesem Montagmorgen in der ersten Stunde ist es genug. Um zu beweisen, dass auch sie Dinge kann, die sich sonst niemand traut, verkündet sie deshalb selbstbewusst:

„ICH SPRING HEUT NACHMITTAG VOM DREIER!“

Schon bald muss Lena aber feststellen, dass nicht nur der Sprung selbst einiges an Überwindung kostet, sondern sie zunächst etliche Hürden überwinden muss, damit es überhaupt dazu kommen kann. Erst muss sie dem Vater und der neugierigen Nachbarin entwischen, dann die Busfahrt ohne Ticket unentdeckt überstehen und schließlich noch irgendwie ins Freibad gelangen, bevor sie die eigentliche Mutprobe wagen kann – zu der natürlich trotz Regens ihre ganze Klasse erschienen ist. Doch ob Lena am Ende wirklich springt?

Es spielen: Aliki Hirsch, Véronique Weber und Kevin Herbertz

Eine Produktion des Kinder- und Jugendtheaters Speyer

Preiskategorie 2

Erwachsene 12 € / ermäßigt 8 €

Karten erhältlich bei unseren VVK-Stellen in Speyer:

– ARS LUDI

– Speirer Buchladen

– Handfairlesen

– Kaufladen Speyer – Unverpackt

Weitere Informationen finden Sie unter www.theater-speyer.de

Tel.: 06232 2890750 oder unter reservierung@theater-speyer.de

Wann und wo: Sonntag, 23. April, 15:00 Uhr im Alten Stadtsaal, Kleine Pfaffengasse 8, 67346 Speyer