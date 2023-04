Weiterentwicklung der Innenstadt Heidelbergs: Projektbüro in der Poststraße wird am 19. April offiziell eröffnet Interessierte sind herzlich eingeladen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg möchte gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie vielen weiteren Akteurinnen und Akteuren die Innenstadt noch attraktiver gestalten und räumlich weiter fassen: Dafür hat ein neues Innenstadtmanagement sein Büro in der Poststraße 24 bezogen. Es steht ab sofort allen Interessierten offen: Sie können dort aktuelle Informationen zur Entwicklung der Innenstadt erhalten und auch eigene Ideen einbringen. Am Mittwoch, 19. April 2023, wird das neue Innenstadtbüro in der Poststraße 24 (ehemalige Apotheke) von 17 bis 20 Uhr mit einer Feier offiziell eröffnet. Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, vorbeizuschauen, das neue Büro kennenzulernen und sich miteinander auszutauschen.

Projektbüro des Innenstadtmanagements – Anlaufstelle für Informationen und Projekte

Mit dem Innenstadtmanagement geht Heidelberg neue Wege und macht die Innenstadt fit für die Zukunft. Erste Projektideen wurden im Rahmen zweier Ideenwerkstätten im Dezember 2022 und Januar 2023 von Vertreterinnen und Vertretern aus dem Einzelhandel, der Zivilgesellschaft, Kultur, Sport und Wissenschaft zusammengetragen. Das Projektbüro in der Poststraße 24 ist eine wichtige Anlaufstelle zum Vernetzen, Anpacken und Mitmachen. Bürgerinnen und Bürger erhalten im Projektbüro künftig Informationen und Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Realisierung ihrer Projekte, um gemeinsam die Weichen für Heidelbergs Innenstadt zu stellen. Außerdem können sich Bürgerinnen und Bürger im Projektbüro über die Aktivitäten der Stadt Heidelberg zur Stärkung der Innenstadt informieren.

Das Projektbüro des Innenstadtmanagements ist dienstags und mittwochs von 9 bis 17 Uhr, donnerstags von 13 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Daneben ist es per E-Mail an innenstadtmanagement@heidelberg.de erreichbar.

Hintergrund: Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

Die Stadt Heidelberg erhält eine Bundesförderung aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Mit Unterstützung aus diesem Programm verfolgt Heidelberg das Ziel, die erweiterte Innenstadt von der Altstadt über Bergheim bis zum Hauptbahnhof in den Jahren 2022 bis 2025 mit einem Fördervolumen von fünf Millionen Euro zu stärken. Davon erhält die Stadt 3,75 Millionen Euro als Bundesförderung vom Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und 1,25 Millionen Euro werden von der Stadt aus eigenen Mitteln investiert. Durch das Förderprogramm können auch Projekte von Dritten zur Stärkung der Innenstadt unterstützt werden.

Weitere Informationen zum Projekt finden Interessierte im Internet unter www.heidelberg.de/innenstadt.