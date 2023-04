Ladenburg – Freibad öffnet am 13. Mai – Saisonkartenvorverkauf startet

Ladenburg – Metroppolregion Rhein-Neckar – Saisonkartenvorverkauf für Familien startet kommende Woche

Die Freibadsaison startet am Samstag, den 13. Mai 2023 um 9 Uhr. Das Ladenburger Freibad ist dann täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, ab 1. September 2023 von 9 bis 19 Uhr. Das solarbeheizte Freibad zählt aufgrund seiner Lage am Fähranleger Richtung Neckarhausen, seinem alten Baumbestand und seinen Schwimmbecken zu den beliebtesten Freibädern in der Umgebung. Insbesondere Familien und Schwimmbegeisterte schätzen dieses Freizeitangebot. In einer Badesaison besuchen rund 120.000 Gäste das Bad.

Für den Vorverkauf der Saisonkarten für Familien gibt es exklusive Sonderöffnungszeiten im Bürgerbüro am Freitag, 21. April von 9 bis 16 Uhr und am Samstag, den 22. April 2023, von 9 bis 13 Uhr. Interessierte werden gebeten das auf der Webseite verfügbare Formular (www.ladenburg.de/freibad) ausgefüllt mitzubringen, um Wartezeiten zu verkürzen. Die Angaben werden beim Erwerb geprüft. Auswärtige Käuferinnen und Käufer müssen zusätzliche Nachweise (erweiterte Meldebescheinigung, Stammbuch oder Ausweise aller Familienmitglieder) vorlegen. Familienkarten werden nur für Familien, Ehepaare oder eheähnliche Gemeinschaften ausgestellt. Diese können auch nach dem 22. April 2023 im Bürgerbüro zu den üblichen Öffnungszeiten erworben werden. Eine EC-Kartenzahlung ist möglich.

Saisonkarten für Erwachsene und Ermäßigte können ab Dienstag, den 9. Mai 2023, direkt über die App „eTicket BW“ erworben werden und sind dann die ganze Saison lang in der App digital gültig. Die Bezahlung erfolgt per PayPal, Kreditkarte oder giropay / paydirekt. Neben dem digitalen Angebot startet der Vorverkauf an der Freibadkasse am 9. Mai und 11. Mai 2023, jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie am 10. Mai und 12. Mai 2023, jeweils von 10 bis 13 Uhr. Auch während der Saison können im Freibad noch Saisonkarten ausgestellt werden. Die Karten müssen bar bezahlt werden. Eine Kartenzahlung ist nicht möglich.

Die Eintrittspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr verändert. Die Saisonkarten liegen für Erwachsene bei 72 Euro und für Ermäßigte bei 38 Euro. Die Familienkarte Typ A (zwei Erwachsene mit Kindern) kostet 145 Euro, die Familienkarte Typ B (ein Erwachsener mit Kindern) 90 Euro. Einzelkarten kosten für Erwachsene 4,50 Euro und für Ermäßigte 3 Euro. Für 12 Euro gibt es seit der letzten Saison die Tagesfamilienkarte, welche den einmaligen Besuch von einem oder zwei Erwachsenen mit eigenen Kindern zwischen 6 und 18 Jahren (max. 5 Personen) ermöglicht.

In dieser Saison wird es wieder Zehnerkarten und Abendkarten geben. Zehnerkarten kosten für Erwachsene 40,50 Euro und für Ermäßigte 27 Euro. Die Abendkarten für Erwachsene kosten 3 Euro und gelten ab zwei Stunden vor Schließung des Freibades. Die Abendkarten gelten nicht an Feiertagen und Wochenenden.

Einzelkarten, Tagesfamilienkarten und Zehnerkarten sind ab Saisonstart digital per App oder an der Freibadkasse zu erwerben.

Abendkarten sind ausschließlich an der Freibadkasse erhältlich. Die Abendkarten gelten nicht an Wochenenden und Feiertagen.

Freier Eintritt wird gewährt für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres und für Begleitpersonen für Menschen mit Behinderung, die im Schwerbehindertenausweis das Merkmal „B“ eingetragen haben.

Zur Verringerung von Wartezeiten und für einen schnelleren Zutritt zum Freibad empfiehlt sich der Kauf digitaler Saison- und Einzelkarten über die App „eTicket BW“ (Google Play / Apple App Store).