Rhein-Pfalz-Kreis – Vortrag über “Die Pfalz trocknet aus” am 26. April in Limburgerhof

Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Vortragsreihe DENKANSTÖSSE – Limburgerhof spricht, der aus der SWR-Dokumentation „Die große Dürre“ bekannte Grundwasserökologe Privatdozent Dr. Hans Jürgen Hahn am Mittwoch 26. April 2023 von 18 bis 20 Uhr in der Kultur-Kapelle im Park in 67117 Limburgerhof in der Speyerer Straße 8. Das Thema des Vortrages lautet „Die Pfalz trocknet aus – die Konkurrenz ums Wasser“. Über die Internetseite unter www.denkanstösse-limburgerhof.info kann man sich für diesen Vortrag anmelden. Es ist auch möglich per E-Mail unter : denkanstoesse-limburgerhof@gmx.de . Der Eintritt ist frei, eine Spende ist erwünscht.

