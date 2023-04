Sandhausen – Nach Heimniederlage bleibt der SV Sandhausen Tabellenletzter

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Zweitligist SV 1916 Sandhausen hat das Heimspiel gegen die SpVgg Fürth mit 0:2 verloren und bleibt damit Tabellenletzter. Die Gäste aus Fürth gingen durch ihren Torjäger Branimir Hrgota bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Vor 4.951 Zuschauern im BWT-Stadion am Hardtwald sorgte Ragnar Ache in der 26. Minute mit dem 2:0-Endstand für den verdienten Auswärtssieg der Fürther. Damit bleibt der neue Sandhausen-Trainer Tomas Oral im sechsten Spiel weiterhin ohne Sieg. Kurz vor Spielende (85.) bekam Oral vom Schiedsrichter die Rote Karte und wurde auf die Tribüne verwiesen. Der SV Sandhausen muss am Samstag auswärts beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg antreten, die Tabellenzwölfter sind.

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SC Paderborn hat Spitzenreiter SV Darmstadt 98 seine Tabellenführung mit 58 Punkten auf fünf Zähler vor dem neuen Zweiten Hamburger SV (53 Punkte) ausgebaut. Der SV Sandhausen bleibt mit 21 Punkten Letzter, der Abstand zum Relegationsplatz beträgt sechs Zähler und zum 15. Rang (Eintracht Braunschweig) bereits acht Punkte. Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Text Michael Sonnick