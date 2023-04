Sinsheim – Die Hoffenheimer feiern nach Heimsieg den dritten Erfolg in Serie

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat am Sonntagabend mit einem 2:0-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 den dritten Erfolg in Serie gefeiert und sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesichert. Die Hoffenheimer gingen in der 22. Minute durch ein Eigentor vom Schalker Alex Kral mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgte Ihlas Bebou mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 70. Minute für den 2:0-Endstand. Für die Kraichgauer war es der fünfte Heimsieg vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften PreZero-Arena in Sinsheim.

Mit dem achten Saisonsieg haben sich die Hoffenheimer mit 28 Punkten auf den 14. Tabellenrang verbessert. Durch die 0:2-Niederlage in Hoffenheim sind die Schalker jetzt mit 21 Zählern auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen. Der VfB Stuttgart konnte das Auswärtsspiel beim VfL Bochum mit 3:2 gewinnen und hat sich mit 23 Punkten auf den 16. Rang verbessert. Der Rekordmeister FC Bayern München hat am Ostersamstag das Auswärtsspiel beim SC Freiburg mit 1:0 gewonnen und bleibt mit 58 Punkten Tabellenführer vor Borussia Dortmund mit 56 Zählern. Die Dortmunder feierten gegen den Tabellendritten Union Berlin einen 2:1-Heimsieg. Die Hoffenheimer müssen am nächsten Samstag zum Auswärtsspiel beim Spitzenreiter FC Bayern München antreten. Weitere Informationen über die TSG 1899 Hoffenheim gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

Text Michael Sonnick