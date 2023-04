Frankenthaler Senioren: Fahrt auf die Bundesgartenschau

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar



Das Seniorenbüro und der Seniorenbeirat laden Frankenthaler Senioren am FreitaHg, 12. Mai zum Besuch der Bundesgartenschau in Mannheim ein. Die Fahrt mit dem Bus startet um 10 Uhr am auptbahnhof Frankenthal, Bussteig 1/ 2. Zurück aus Mannheim geht es um 16 Uhr.

In den Fahrtkosten in Höhe von 32,10 Euro sind die Fahrt und der Eintritt auf die Bundesgartenschau enthalten. Die Reisebegleitung übernimmt Monika Kneiß, Mitglied im Seniorenbeirat. Fahrkarten sind gegen Barzahlung am Empfang im Seiteneingang des Rathauses erhältlich. Die Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 8 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 14 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr und Freitag 8 bis 12.30 Uhr. Informationen zur Fahrt erteilt das Seniorenbüro, Brigitte Sauer, 06233 89 563, brigitte.sauer@frankenthal.de.

Mehr zur BUGA23 (Quelle: www.buga23.de)

Am 14. April beginnt die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Zentraler Schauplatz wird neben dem bis dahin modernisierten Luisenpark mit der „Neuen Parkmitte“ das Spinelli-Gelände, eine frühere US-Militärkaserne. Nach der 178-tägigen Gartenschau wird die Fläche dann in den Grünzug Nordost integriert und frei zugänglich.

Doch zuvor wird die Quadratestadt auf insgesamt 104 Hektar, davon 42 Hektar im Luisenpark und 62 Hektar auf Spinelli, eine ganz außergewöhnliche Bundesgartenschau erleben: 178 Tage öffnet die Bundesgartenschau Mannheim. Bis sie im Oktober 2023 ihre Pforten schließt, werden rund zwei Millionen Besucher erwartet. Experimentierfeld, Blumenschau und Sommerfest in einem soll die BUGA 23 werden. Rund 5000 geplante Veranstaltungen, darunter Bülent Ceylan, Joris, ein Joy FlemingMusical, der Jazzclub von Thomas Siffling, Lesungen, Theater, Workshops, ein umfangreiches Kinderprogramm und noch zahlreiche Angebote mehr werden auf beiden Geländen für einen großartigen Sommer in Mannheim sorgen. Mehr unter www.buga23.de

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)