Fast 4.000 € Spenden für die Erdebebenopfer in Neckargemünd gesammelt

Neckargemünd / Metropolregion Rhein-Neckar

Mitglieder der SMV beim Verkauf von selbstgemachten türkischen Lebensmitteln

Mit verschiedenen Spendenaktionen haben die Schüler :innen der SRH Stephen-Hawking-Schule für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt. Insgesamt kam eine Spendensumme von fast 4.000 € zuammen.

Der Betrag wird von der SRH verdoppelt und an Ärzte ohne Grenzen gespendet werden. Es gab viele verschiedene kreative Aktionen. Mitglieder der SMV haben selbstgemachte, türkische Lebensmittel verkauft. Schüler:innen einer achten Klasse sind mit Sammelboxen durch die Klassenräume und Büros gelaufen und haben um Spenden gebeten. Eine neunte Klasse hat Schokoküsse in der großen Pause verkauft. Im Internat der SRH Stephen-Hawking-Schule haben mehrere Wohngruppen ebenfalls für die Betroffenen des Erdbebens Spenden gesammelt.

Es ist den Schüler:innen der SRH Stephen-Hawking-Schule ein großes Anliegen zu helfen. Gemeinsam haben sie in kurzer Zeit viel auf die Beine gestellt und eine beachtliche Spendensumme gesammelt. „Ich bin wirklich begeistert vom Engagement unserer Schülerinnen und Schüler. Sie haben einen wachen Blick für die Not der Menschen und lassen sich etwas einfallen, um zu helfen.“, so Geschäftsführer Dr. Tobias Böcker voll Stolz.

Quelle: SRH Schulen GmbH