Severin Groebner in der Hemsbacher Kulturbühne Max! „ÜberHaltung“ in einer haltlosen Welt

Hemsbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nehmen Sie Haltung an! Gerne, aber welche? Ist die Haltung gemeint von der man Schäden bekommt? Oder die Haltung, die mit Zäunen und Futtermittel uns mit eiweißhaltiger Nahrung versorgt. Vielleicht artgerecht, wichtiger aber zeitgerecht. Oder die Haltung zur Welt? Besonders schwierig, weil ja die Welt selbst so haltlos ist.

Severin Groebner, selbst Halter zahlreicher Kleinkunstpreise und regelmäßiger Unterhaltungsbeauftragter für die Wiener Zeitung und WDR hält inne und verteilt Haltungsnoten für Haltungsnöte, und zwar am Sonntag, 23. April, in der Kulturbühne Max. „ÜberHaltung“ heißt sein neues Programm. Genaueres weiß man nicht, Haltung kann man eben nur annehmen. Info: Severin Groebner – „ÜberHaltung“ am Sonntag, 23.April, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Kulturbühne Max Hemsbach, Hüttenfelder Straße 44. Karten im Vorverkauf (20 €, Abendkasse 22 €) gibt es im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Schlossgasse 41, online unter hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 0761 888499 99 und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Die Veranstaltung war ursprünglich für den 18.09.22 geplant. Für diesen Termin gekaufte Karten wurden umgebucht und sind gültig.

