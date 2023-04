Frankenthal – Gefährliche Körperverletzung in der Eisenbahnstraße

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am 02.04.2023, gegen 01:00 Uhr, kam es in der Eisenbahnstraße in Frankenthal zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Personengruppen. Eine Gruppe, bestehend aus mehreren männlichen Personen aus Frankenthal, befand sich fußläufig in der Eisenbahnstraße in Frankenthal. Dort trafen sie auf einen Pkw, in welchem sich eine weitere Personengruppe befand. Anschließend stieg ein 42-jähriger Frankenthaler aus dem Pkw aus und verletzte einen 45-jährigen Geschädigten mit einem hölzernen Gegenstand. Dieser zog sich hierdurch eine Fraktur des Unterarms zu. Der 42-Jährige flüchtete zunächst mit dem Pkw und anschließend fußläufig von der Örtlichkeit. Sowohl die Personengruppe in dem Pkw, als auch der 42-Jährige konnten später im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 42-Jährigen ein Atemalkoholgehalt von 1,82 Promille. Er wurde anschließend zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

