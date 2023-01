Eberbach – Stadt Eberbach fördert Thermografie-Aufnahmen – Aktionszeitraum verlängert bis 28. Februar 2023

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Eberbach unterstützt dabei, energetische Schwachstellen an Gebäuden zu erkennen und gewährt einen Zuschuss für Privatpersonen von pauschal 75 Euro pro Wohngebäude auf Eberbacher Gemarkungsgebiet. Der Aktionszeitraum wurde jetzt bis zum 28. Februar verlängert. Voraussetzung für eine Bezuschussung sind Aufnahmen mit mindestens 640×480 Bildpunkten, und die ausführende Firma muss über Mitarbeitende verfügen, die mindestens die Stufe 1 der Thermografie-Zertifizierung haben. Die entdeckten Wärmeverluste sollten danach auch behoben werden. Je nach Umfang empfiehlt es sich dazu einen Termin zur Energieberatung durch die Verbraucherzentrale zu vereinbaren oder einen individuellen Sanierungsfahrplan durch eine/n Energieberater/in erstellen zu lassen. Mit einem an die Thermografie anschließenden Sanierungsfahrplan (iSFP) erstattet die Stadt Eberbach zusätzlich noch die vollständigen Kosten der zu marktüblichen Preisen durchgeführten Aufnahmen. Thermografie-Rechnung und die Rechnung für die Erstellung des Sanierungsfahrplans können per Mail eingereicht werden an: klimaschutz@eberbach.de oder in Kopie per Post an Stadtverwaltung Eberbach, Klimaschutz, Leopoldsplatz 1, 69412 Eberbach.

Weitere Infos oder Nachfragen werden gerne unter Tel.: 06271 87-209 oder 87-351 beantwortet.