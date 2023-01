Speyer – Fischinventur im Großaquarium – das schwimmende Ergebnis steht fest.

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Große Inventur im SEA LIFE Speyer- von A wie Anemone bis Z wie Zebrastierkopfhai, alle müssen gezählt werden. Die offizielle Zahl der diesjährigen Fischinventur steht endlich fest: 2.349 Tiere leben in rund 500.000 Liter Wasser in 40 Becken und sind Fokus der täglichen Arbeit der Aquarist*innen. Jedes Jahr aufs Neue ist es dasselbe Bild: Die Aquarist*innen des SEA LIFE Speyer stehen vor den Becken und betrachten mit hochkonzentrierten Gesicherten die tierischen Bewohner. Aber sie bestaunen nicht die Vielfalt der Meere, ganz im Gegenteil, sie zählen Fische! „Die Inventur stellt uns jedes Jahr erneut vor große Herausforderungen. Zwar erkennen wir natürlich die großen Bewohner auf Anhieb, aber so ein Rotfedernschwarm macht uns die Arbeit nicht gerade leicht“, erklärt Arndt Hadamek, Biologe im SEA LIFE Speyer. Zwei Jahre lang war das Team aufgrund der Corona Beschränkungen bei der Inventur auf sich alleine gestellt. Dieses Jahr gab es endlich wieder tatkräftige Unterstützung durch fleißige Helfer*innen der Siedlungsschule Realschule Plus Speyer. Ausgestattet mit Zählzettel und Stift durften zehn Schüler*innen ihre Geduld und ihr akribisches Auge unter Beweis stellen und so dem Aquaristik-Team behilflich sein. Vor allem das Zählen der Fischschwärme in den heimischen Süßwasserbecken, stellte sich als wuselige Angelegenheit dar, denn keines der Tiere hielt still.



„Oft fotografieren wir große Schwärme ab und zählen dann ganz in Ruhe die Fische“, verrät Hadamek den Trick der Profis.

Nach Auswertung aller Zählzettel und Fotoaufnahmen steht das schwimmende Ergebnis nun endlich fest. Im Großaquarium am Speyerer Rhein leben 2.349 Tiere. Neben 48 Haien, 11 Rochen und 8 Muränen, ist das SEA LIFE besonders stolz auf seinen neusten Zugang. Im Dezember letzten Jahres sind fünf Titicaca-Riesenfrösche in das Aquarium eingezogen. Sie sehen mit ihrer extrem faltigen Haut nicht nur sehr lustig aus, sondern sind die größten, ausschließlich im Wasser lebenden Frösche der Welt. Aufgrund ihres endemischen Vorkommens im Titicacasee, sind die Riesenfrösche, durch Umweltverschmutzung, vom Aussterben bedroht. In Zusammenarbeit mit der Artenschutzorganisation Citizen Conservation, setzt sich das Großaquarium für den Erhalt dieser besonderen Lebewesen ein.

Weitere Artenschutzprojekte, wie die Wiederansiedlung der heimischen Feuersalamander und Kammmolche, sind für dieses Frühjahr geplant.