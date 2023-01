Frankenthal – Baustellen im Nordring und Kalmitstraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Heinrich Pesch Haus lädt zu einer zehnteiligen Online-Einführung in die Philosophie der Ästhetik ein. An zehn Abenden befasst sich HPH-Bildungsreferent Dr. Matthias Rugel SJ mit Fragen wie etwa „Was ist Ästhetik und was ist das Philosophische daran?“, „Ist Schönheit in den Dingen … »