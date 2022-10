Neckargemünd – Arbeiten an der Gasleitung in Neckargemünd

Neckargmünd / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Neckargemünd führen aktuell turnusmäßige Prüfungen an den Gasleitungen inTeilen der Kernstadt durch. Dabei spüren sie kleinste Gas-Entweichungen im Bereich von Millionstel Volumenanteilen in umgebenden Schächten, Schutzrohren sowie in den Böden auf, um frühzeitig weitergehende Schäden vorzubeugen. Ziel dieser Prüfungen ist es, die Sicherheit des Netzes weiter zu erhöhen und einen effizienten Betrieb sicherzustellen.

Im Zuge der Prüfungen wurde nun in der in Straße Am Mühlrain auf Höhe der Hausnummer 11 eine Stelle identifiziert, die Arbeiten an der Leitung erfordern. Die Stelle ist abgesichert und umgebende Schächte und Hohlräume sind von freien Gaspartikeln leergesaugt. Gefahren für Anwohner und Passanten bestehen nicht.

Die Arbeiten werden am Dienstag, 25. Oktober beginnen und voraussichtlich eine Woche dauern. Währenddessen ist die Straße Am Mühlrain auf Höhe der Hausnummer 11 für den Verkehr gesperrt. Eine innerörtliche Umleitung über die Holmuthstraße ist eingerichtet. Für Fußgänger und Radfahrer bestehen keine Einschränkungen.