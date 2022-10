Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Dr. Jörg Koch, Oberstudienrat am Karolinen-Gymnasium Frankenthal, stellt am Dienstag, 3, November, 19 Uhr, sein Buch „Einigkeit und Recht und Freiheit – Die Geschichte der deutschen Nationalhymne“ in der Stadtbücherei Frankenthal vor. Der promovierte Wormser Historiker hat sich mit zahlreichen Publikationen zur Regionalgeschichte weit über Rheinland-Pfalz hinaus einen Namen gemacht. Anfang November lädt er seine Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine weitere Reise in die Vergangenheit ein: „Wie sehr die deutsche Nationalhymne unterschiedlichen Herrschaftssystemen und damit dem Zeitgeist ausgesetzt war, wie sie als nationales Symbol verwendet und missbraucht wurde, zeigt ein Gang durch 200 Jahre deutsche Geschichte.“ Kochs Vortrag bietet u. a. einen Überblick zur Entstehungsgeschichte des „Deutschlandliedes“ und veranschaulicht, wie dieses sich ab Ende des 19. Jahrhunderts gegenüber anderen Hymnen durchsetzte. Zu den Hintergrundinformationen gehören auch Hinweise auf den Verfasser Heinrich August Hoffmann von Fallersleben, den Komponisten der Melodie, Joseph Haydn, und zur Nationalhymne der DDR („Auferstanden aus Ruinen“), die ebenso einen Teil der wechselvollen Geschichte der deutschen Nationalhymne bildet. Die Veranstaltung ist kostenfrei und ohne Voranmeldung. Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 0 62 33 89 630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich vor Ort (Montag 14 bis 18 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr) in der Welschgasse 11.

