Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) hat bei der Stadt Heidelberg seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. In verschiedenen Bildungsbereichen und in Zusammenarbeit mit zahlreichen Bildungsorten fördert die Stadt BNE – so auch an Heidelberger Schulen. Auf Initiative von Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain werden im Schuljahr 2022/23 alle achten Klassen Heidelbergs in die Klima-Arena in Sinsheim eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler sollen dadurch zum Energiesparen animiert werden. Das Angebot beinhaltet Eintrittstickets für alle achten Schulklassen (inklusive Begleitpersonen) für den Besuch der Ausstellung sowie jeweils ein Bildungsangebot (Workshop oder Rallye). Lediglich die Fahrtkosten nach Sinsheim müssen die Schülerinnen und Schüler selbst tragen.

Das Angebot kostet 200 Euro pro Schulkasse. Im Schuljahr 2022/23 wird es voraussichtlich 66 achte Klassen im Stadtgebiet geben. Die Gesamtkosten belaufen sich also auf 13.200 Euro. Die Stadt Heidelberg und die Heidelberger Volksbank übernehmen jeweils die Hälfte der Kosten. Sollte das Angebot erfolgreich sein, stellt die Volksbank eine Fortführung der Förderung in Aussicht.

Klima-Arena Sinsheim

Die Klima-Arena in Sinsheim ist ein BNE-Erlebnisort zum Entdecken und zum Mitmachen. Interaktiv, informativ und inspirierend fördert sie bei Besucherinnen und Besuchern jeden Alters das Verständnis für Klimaschutz und Nachhaltigkeit und motiviert sie zum Handeln.