Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie wurden in Brasilien, Syrien oder Sri Lanka geboren, leben bereits viele Jahre in Deutschland und sind nun auch deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger: 32 Personen aus zwölf verschiedenen Ländern erhielten jetzt bei einer feierlichen Einbürgerungsveranstaltung im Empfangssaal des Landauer Rathauses die deutsche Staatsbürgerschaft. Beigeordneter Lukas Hartmann, der den Termin in Vertretung von Oberbürgermeister Thomas Hirsch wahrnahm und auch in dessen Namen herzlich gratulierte, überreichte den sieben Frauen, 14 Männern sowie elf Kindern bzw. Jugendlichen im Alter von einem bis 73 Jahren die Einbürgerungsurkunden. „Heute ist ein bedeutender Tag für Sie, aber ebenso für unsere Stadt: Sie haben sich frei und bewusst entschieden, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, zeigen damit Ihre Verbundenheit mit diesem Land und erklären zugleich, dass Sie mit allen Rechten und Pflichten an dieser Gesellschaft mitwirken möchten“, richtete sich Beigeordneter Hartmann an die Eingebürgerten. „Wir freuen uns und sind dankbar, dass Sie da sind!“ Die Stadt Landau führt mehrmals im Jahr Einbürgerungsfeierlichkeiten durch. Eingebürgert werden kann, wer unter anderem seit mindestens acht Jahren in Deutschland lebt und ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen kann. Viele der Eingebürgerten behalten ihre bisherige Staatsangehörigkeit und führen nach der Einbürgerung als Deutsche die doppelte Staatsangehörigkeit. Alle, die über 16 Jahren alt sind, müssen zur Einbürgerung einen Eid ablegen, in dem sie erklären, das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland zu achten.

Quelle: Stadt Landau