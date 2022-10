Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar

Der Abbau des Traggerüsts der im Bau befindlichen Fuß- und Radverkehrsbrücke am Priesterseminar erfordert am kommenden Wochenende eine nächtliche Vollsperrung der Bundesstraße. Die B39 muss auf Höhe des Priesterseminars in der Nacht von Freitag, 14. Auf Samstag, 15. Oktober 2022 von circa 21 bis 5 Uhr für den Verkehr vollgesperrt werden.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Heidelberg wird an der Anschlussstelle SP-Süd ausgeleitet, über die Landauer Straße, Paul-Egell-Straße, Lindenstraße und Karl-Leiling-Allee geführt und an der Anschlussstelle SP-Zentrum wieder zurück auf die B39 geleitet. Die Abfahrtsrampe zum Closweg bleibt für Anlieger*innen des Vogelgesangs geöffnet.

Der Verkehr in Fahrtrichtung B9 wird an der Anschlussstelle SP-Vogelgesang ausgeleitet, über die Paul-Egell-Straße und die Landauer Straße geführt und an der Anschlussstelle SP-Süd wieder zurück auf die B39 geleitet.

In der Paul-Egell-Straße wird entlang der Umleitungsstrecke Haltverbot angeordnet.

Weitere Informationen und Updates zum Neubau der Fuß- und Radverkehrsbrücke über die B39 beim Priesterseminar sind unter www.speyer.de/bruecke-priesterseminar abrufbar. Zudem erfolgen wöchentlich aktualisierte Informationen zu den Baustellen in und um Speyer im News-Ticker auf www.speyer.de/baustellen

Die Stadt Speyer bittet die Verkehrsteilnehmenden und Anwohnenden um Verständnis für die Beeinträchtigungen.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer