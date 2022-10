Worms – Herbstmarkt der Frauenverbände lädt zum Genießen und Stöbern ein

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar

Zum Aktionswochenende um den Mantelsonntag gehört traditionell auch der Herbstmarkt der Wormser Frauenverbände, der am Samstag, 29. Oktober, und Sonntag, 30. Oktober, auf dem Obermarkt zum 19. Mal stattfindet. Dabei gibt es an den Ständen der verschiedenen Institutionen von handgemachter Deko über frisch zubereitete Leckereien allerlei zu entdecken. Die offizielle Eröffnung beginnt am Samstag um 10 Uhr, die ersten Buden haben bereits um 9 Uhr geöffnet – am Stand der Lions können dann auch die beliebten Adventskalender erworben werden. Sonntags öffnet der Markt um 11 Uhr, geschlossen wird an beiden Tagen um 18 Uhr. Abgerundet wird das Wochenende durch ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Alle Einnahmen der Veranstaltung werden diversen guten Zwecken in Worms gespendet.

Kulinarische Köstlichkeiten und Handwerkskunst

Die herbstlich dekorierten Stände der Wormser Frauenverbände laden am letzten Oktoberwochenende zum Stöbern und Genießen ein, wobei den Besuchern vieles geboten wird: Deko-Artikel wie Kerzen oder gebastelte Kränze verpassen den eigenen vier Wänden eine herbstliche Stimmung. Auch der Genuss kommt an diesem Wochenende nicht zu kurz: Selbstgemachte Marmeladen, Latwerge oder Brotaufstriche können vor Ort probiert und gekauft werden. Wen vor Ort der Hunger packt, der kann sich wärmende Suppen, türkische und aramäische Spezialitäten, Gebäck sowie Kartoffelpfannkuchen freuen. Annelie Büssow, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Wormser Frauenverbände, freut sich über die Teilnahme der 11 Institutionen und deren kreative Beiträge: „Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Vereine und Gruppen gilt ein großer Dank. Durch ihr Engagement können wir auch in diesem Jahr wieder für viele gute Zwecke sammeln.“

Früh aufstehen lohnt sich besonders am Samstag, denn dann gibt es wieder die begehrten Adventskalender des Lions Clubs. Der Verkauf beginnt um 9 Uhr am Vereinsstand, nur solange der Vorrat reicht.

Musikalisches Rahmenprogramm

Der Herbstmarkt wird am Samstag, 29. Oktober, um 10 Uhr von Oberbürgermeister Adolf Kessel, Annelie Büssow, Vorsitzende der AWF und der Gleichstellungsbeauftragten Jasmine Olbort offiziell eröffnet. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von der Trommelgruppe Ngomba sowie der Musikschule Wirthwein. Der Posaunenchor der Stadtmission tritt am Sonntag, 30. Oktober, um 11.30 Uhr mit moderner Kirchen- und Jazzmusik auf.

Hilfe für Bedürftige

Traditionell kommt der Erlös des Herbstmarktes bedürftigen Einrichtungen, Organisationen und Einzelpersonen in Worms zugute. Dabei entscheidet jede teilnehmende Institution selbst, an wen das gesammelte Geld gehen soll. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Begünstigten in Worms einen Standort haben oder leben. 2022 dürfen sich auf eine Spende freuen: Abenteuerspielplatz, Seniorenheim Adenauerring, Spiel-u. Lernstube Boosstr., Frauenhaus, Caritas-Gesundheitsladen, High-Chapperal, Schüler Arche, MS-Gruppe Worms, Hospizhilfe -Worms, Alisa, Sternengeflüster, SWA Warbede.

Die Spendensumme 2019 belief sich auf 20.038,60 Euro, die für gute Zwecke verteilt werden konnte.

Aktionswochenende am 29. und 30. Oktober

Parallel zum Herbstmarkt der Frauenverbände findet in der Innenstadt ein Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Mantelsonntag statt. Von Freitag, 28. Oktober, bis Sonntag, 6. November, öffnet der beliebte Allerheiligenmarkt in der Zeit von 11 Uhr bis 19 Uhr vor der Dreifaltigkeitskirche seine Pforten. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben bleibt der Markt an Allerheiligen, Dienstag, 1. November, geschlossen. Am Sonntag, 30. Oktober, lädt die Stadt zusammen mit den Einzelhändlern von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Mantelsonntag ein. Bei einer Autoausstellung präsentieren ortsansässige Autohäuser ihre Neuheiten.

Die Angebote der einzelnen Gruppen beim Herbstmarkt:

AWO-Worms-Mitte

Rindwurst, Grillwurst,Sekt

DITIB Frauengruppe

Kalte Speisen, Nachtisch,Gebäck

Evangelische Frauenhilfe

Handarbeiten, Gebasteltes, Socken

Frauen in Aktion – Stadtmission

Kaffee, Kuchen, Latwerge,

Katholischer Deutscher Frauenbund (samstags)

Kaffee und Kuchen

Landfrauen Kreis Worms

Gelee, Latwerge, Türkränze, Gebäck, Gebasteltes, gesalzenes Suppengrün

Lions Frauen

Waffeln, Kanapees, Gebäck, Marmelade, Sekt, Kräutersalz,

ggf. Glühwein, Kaffee, Adventskalender

Frauenunion FU (samstags)

Kaffee, Waffeln, kleine Präsente, Tombola

Förderverein Frauenhaus (sonntags)

„Die legendären Crêpes“, alkoholfreier Punsch

Wormser Hausfrauen-Verein

Kartoffelpfannkuchen und Apfelmus

ASF Sozial-Demokratische Frauen

Marmelade, Chutneys

Weitere Informationen unter www.wormser-einkaufstage.de

Die Partner des Mantelsonntags

Der Mantelsonntag wird ermöglicht durch die Unterstützung der folgenden Partner: EWR AG, Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms