Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.

Er hat das Sagen in Deutschlands größtem Hafen: Der gebürtige Landauer Simon Rosenkranz ist seit Kurzem Hamburger Hafenkapitän. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hat dem Sohn der Stadt in einem Schreiben zu diesem Karriere-Erfolg gratuliert und ihm einen Bildband mit Landauer Impressionen übersendet. Auch das Antwortschreiben des Hafenkapitäns ließ nicht lange auf sich warten – mit herzlichem Dank für die Glückwünsche aus der Heimat.

„Ich bin begeistert, dass ein gebürtiger Landauer ‚Chef‘ des Hamburger Hafens ist, gratuliere ganz herzlich und wünsche Simon Rosenkranz für seine neue, verantwortungsvolle Position alles Gute“, so Hirsch. Es sei immer schön zu sehen, wenn Töchter und Söhne der Stadt Landau Spuren hinterließen – ob zuhause in der Südpfalz oder in der „großen weiten Welt“.

Simon Rosenkranz ist 43 Jahre alt. Er hat Nautik in Bremen studiert und war zuletzt als Leiter der Abteilung Grundsatzangelegenheiten und stellvertretender Hafenkapitän bei der Hamburg Port Authority (HPA) tätig. Als Hafenkapitän ist er für die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf im drittgrößten Seehafen Europas verantwortlich. Den Hamburger Hafen erreichen jährlich rund 8.700 Seeschiffe, darunter Containerschiffe mit bis zu 400 Metern Länge.

Alle Informationen, auch zum neuen Hafenkapitän, finden sich im Netz unter www.hafen-hamburg.de, der offiziellen Seite der HPA.

Bildunterschrift: Der Hamburger Hafen ist der drittgrößte Hafen Europas. (Quelle: Miriam Poth)

QUelle Stadt Landau in der Pfalz. .