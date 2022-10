Speyer – Einbruch in Restaurant – Täter hatten es auf Geldbeutel abgesehen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am 10.10.2022 gegen 02:55 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in der Wormser Landstraße über das Fenster in ein Restaurant ein und entwendeten dort fünf Geldbeutel mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: -Täterbeschreibung 1: männlich, schlanke Figur, schwarze Schuhe (weiße Sohle), weiße Hose, helles Kapuzenshirt, schwarze Handschuhe -Täterbeschreibung 2: männlich, schlanke Figur, weiße Schuhe, helle Hose, helles Kapuzenshirt, dunkle Jacke drüber. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder der Beschreibung der Täter machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )