Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch am vergangenen Wochenende war die Ermittlungsgruppe Poser wieder verstärkt in den Stadtgebieten Heidelberg und Mannheim im Einsatz. Ziel der andauernden Maßnahme ist und bleibt es Ordnungsstörungen und Lärmbelästigungen – ausgehend von auffälligen Verkehrsteilnehmern – frühzeitig zu unterbinden, Verstöße konsequent zu ahnden und verkehrsunsichere Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen. Bereits ab den Nachmittagsstunden bis tief in die Nacht kontrollierten die Verkehrsexperten der Ermittlungsgruppe von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag über 100 Fahrzeuge und mehr als 130 Personen. In der Nacht von Freitag auf Samstag ergaben sich dabei sechs Ordnungswidrigkeiten die umgehend geahndet wurden. Dabei fielen Fahrer unter anderem wegen Lärmverstößen auf. Zudem wurden bei sechs Fahrzeugen Mängel festgestellt, die nun von den Verantwortlichen behoben werden müssen. In Mannheim organisierte sich die Szene zu einem Treffen auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Stadtteil Vogelstang. Ab 22 Uhr fanden sich dort knapp 150 Personen mit 100 Fahrzeugen ein. Um mögliche Störungen ausgehend von Anwesenden zu vermeiden, wurde durch die Beamten der Ermittlungsgruppe frühzeitig der Kontakt vor Ort gesucht. Dabei zeigten sich die Teilnehmer kooperativ wodurch nur wenige Verstöße geahndet werden mussten. Lediglich ein 25-Jähriger fiel durch seine unangemessene Fahrweise in den Fokus der Beamten. Bei der anschließenden Kontrolle mussten dessen Spurverbreiterung bemängelt werden, sodass die Betriebserlaubnis für seinen Ford erlosch.

Von Samstag auf Sonntag wurde insbesondere zur Nachtzeit wieder ein steigendes Aufkommen von “Posern” in den Stadtgebieten festgestellt und konsequente Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Neben 16 Ordnungswidrigkeiten wurden auch in dieser Nacht 14 Fahrer auf Mängel an ihren Fahrzeugen aufmerksam gemacht, die sie nun verpflichtet sind zu beheben. Zudem mussten insgesamt fünf auffälligen Fahrern, die sich besonders uneinsichtig zeigten, ein Platzverweis für die jeweiligen Stadtgebiete ausgesprochen werden um weiter Störungen durch diese zu verhindern. Bei zehn Fahrzeugen erlosch die Betriebserlaubnis, weil Umbauten durchgeführt wurden, die für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen waren. Drei Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder, wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Diese hatten deutlich hörbare Änderungen an der Auspuffanlage vorgenommen. Die gezielten Kontrollen der Poser- und Eventszene werden auch zukünftig intensiv fortgesetzt.